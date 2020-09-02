吳昕是大陸知名主持人，曾在節目上表示自己就是「熬最深的夜、塗最厚的保養品、用最直接猛烈的手法保養」，37歲肌膚仍看起來白嫩細緻，吳昕最重視面膜和精華的步驟，來看看他分享的敷面膜秘訣，立刻讓乾肌變得超級嫩！

吳昕表示自己的精華和塗抹式面膜最多，因為最重視這兩個保養環節，身為乾性肌膚，吳昕非常重視保溼的步驟，因此他的保養秘訣就是「塗抹、疊加」！

在 Instagram 查看這則貼文 丁禹兮（@dingyuxi.0720）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 1 日 下午 6:45 張貼

吳昕多次分享自己的特殊的護膚方法就是「三明治敷面膜大法」，先敷一個片狀補水面膜，敷10分鐘後取下放旁邊別丟掉，接著厚敷塗抹式面膜半小時，再把一開始的補水片狀面膜直接疊加上臉，再敷10分鐘，之後把紙面膜拿下來後，塗抹的面膜基本上都化開了，就用雙手稍微按摩，然後拿沾取化妝水的化妝棉把塗抹式面膜擦掉再洗臉，就完成這套保養步驟。吳昕表示一周會做1、2次，效果「超級補水」、「臉超級嫩」。不過他也提醒乾性皮膚的人這麼做完全沒有問題，可能油性肌膚需要斟酌肌膚狀況來決定要不要嘗試。

在 Instagram 查看這則貼文 Orfliake（@orfliastar）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 下午 6:45 張貼

吳昕近期參與《乘風破浪的姐姐》的錄製，生活變得很忙碌，他表示工作越繁忙，就要越注重肌膚管理，尤其是抗老真的很重要。吳昕也很重視保養品的味道，最近保養時使用的乳霜有淡淡的玫瑰味，使用起來非常療癒。吳昕也很注意眼周保養，在乳霜後會接著使用眼霜，來淡化眼周的細紋，他表示保養步驟紮實並且持之以恆，才能達到抗老效果。