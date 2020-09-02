南韓女團EXID成員哈妮(HANI/安喜延)，以甜美的外貌及凹凸有致的好身材深受粉絲們喜愛。近日，在網路上釋出多張她為服飾品牌所拍攝的秋冬形象美照，除了大秀「絕對領域」外，還穿上透視網衣辣秀完美S曲線，吸引粉絲們的目光。

哈妮2012年於女團EXID出道後，曾有一段時間默默無名差點遭到解散，直到網友上傳一段公演《Up & Down》時的熱舞影片才一夕間爆紅，哈妮為了感謝那名拍攝者還曾想親自請對方吃飯，沒想到卻遭到拒絕，她只好將這份感謝轉向所有粉絲，無論在公開場合或是節目中都親切的與粉絲們互動，絲毫沒有女星的架子，也因此圈入一票死忠粉絲追隨。

在 Instagram 查看這則貼文 하니（@ahnhani_92）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 14 日 上午 1:17 張貼

近日哈妮所主演的新戲《SF8》在韓國持續熱播，而她所代言的服裝品牌也在這兩日公開秋冬新品的形象照，只見照片中的她換上多套造型，演繹「下衣失蹤」的各種穿搭法，其中一張照片哈妮穿著黑色網衣及短褲，辣秀內搭黑bra及若隱若現的好身材。

網友看了忍不住大讚「哈妮應該可以往時尚圈發展」、「這組照片太好看了」、「我的女神美慘」。