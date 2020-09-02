大陸女星劉亦菲滿33歲了！她在近日（25日）得到許多網友的祝福，原來是正式迎來33歲生日，她打從出道以來就以清新脫俗的氣質圈粉，尤其在飾演《神鵰俠侶》中小龍女一角後火速走紅，從此奠定「神仙姐姐」的超強封號。

年初劉亦菲才因出演迪士尼真人版電影《花木蘭》話題不斷，近期她則被法國奢華珠寶品牌CHAUMET 欽點擔任品牌大使，在她生日這天，品牌特別送上一系列生日禮物，劉亦菲立刻善盡代言職責全部戴上身，展現仙女風範。

劉亦菲喜迎33歲 近距離自拍曝光0死角膚況（圖／摘自微博@刘亦菲 ）

照片中，只見劉亦菲頂著招牌黑直髮，讓髮絲隨風飄逸，僅化上淡妝、穿便服，卻絲毫藏不住仙氣，在近距離自拍下完全零死角，吹彈可破的皮膚及白皙娃娃臉一覽無遺，令人一看就戀愛，舉手投足都充滿少女感，相當惹人羨慕。

劉亦菲喜迎33歲 近距離自拍曝光0死角膚況（圖／摘自微博@刘亦菲 ）

劉亦菲也在微博上寫道：「Bee My Love 甜蜜的名字 貼心的禮物 謝謝尚美巴黎CHAUMET 來自法國巴黎的生日掛念​​​。​」粉絲們看了一系列美照後全被迷暈，也因為這天正是農曆七夕，大家紛紛狂讚：「七夕美人配珠寶」、「太好看了！茜茜生日快樂」、「氣質絕配」等。