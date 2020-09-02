英國「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）和老婆「貝嫂」維多莉亞（Victoria Beckham）育有三子一女，一家人的動態向來是演藝圈內的熱門話題，先前長子布魯克林才因向《變形金剛4》性感女主角妮可拉佩茲求婚成功引發熱議，如今妹妹小哈潑（Harper Seven Beckham）也因美貌登上媒體版面。

維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）可說是媽媽界的時尚指標，如今就連女兒小哈潑也遺傳到逆天的高顏值，近日貝嫂透過個人IG曝光一張與女兒的母女自拍，只見兩人穿上幾乎是同款的細肩帶洋裝，小哈潑穿白色，媽媽穿黑色，兩人搭肩對著鏡子自拍，同框畫面看起來就像姊妹，可見母女的好感情。

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria Beckham（@victoriabeckham）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 11:36 張貼

小女兒小哈潑又被稱為貝小七，目前剛滿9歲的她，一轉眼已經長得亭亭玉立，在照片中，可看出她有著一頭跟媽媽一樣的柔順金髮，梳得相當整齊，撥到耳後讓小巧精緻的臉龐顯得更可愛，她的身高意外超過媽媽肩膀，搭配上清涼穿搭，看起來非常成熟，儼然已經進化成漂亮的青春小少女。

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria Beckham（@victoriabeckham）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 1 日 上午 2:19 張貼

養眼的母女自拍一發果真立刻引發熱議，許多粉絲看了紛紛留言：「小哈潑長大了耶」、「好少女」、「真的是漂亮」、「一家人感情好好」、「這幾年來越來越成熟」、「不再穿童裝的貝小七」等。