南韓知名饒舌歌手Jessi，7月底推出新單曲《NUNU NANA》，以超強氣勢攻上各大音樂排行榜，加上與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」後，人氣更是直衝天際。近日，她在IG上PO出火辣穿搭，凹凸有致的身材曲線再度吸引超過41萬人按讚。

Jessi擁有美艷的外表及凹凸有致的火辣，加上大辣辣的直率性感，讓她受到不少粉絲的喜愛。去年加入「江南大叔」PSY所創立的經紀公司P NATION後，陸續以創新的風格發行《Drip》、《Who Dat B》成功吸引觀眾的注意，近期更以單曲《NUNU NANA》在YouTube上創下千萬點閱，一舉攻下多個音源下載網站的前幾名。

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加上近日又在綜藝節目《玩什麼好呢？》中，與「國民妖精」李孝利、嚴正化及MAMAMOO華莎一同組成限定女團「退款遠征隊」，光第一次亮相便在網路上創造出話題，人氣再度爆棚。

經常透過IG與粉絲互動的她，近日也更新了狀態，只見她穿著牛仔短版外套，中門大開辣秀性感「內在美」，好身材也跟著一覽無遺，令粉絲看得直噴鼻血。