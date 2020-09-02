39歲亞洲天后蔡依林（Jolin Tsai）出道邁入21年，年初才剛舉辦20週年演唱會，近日又火熱登上時尚雜誌《ELLE》9月號封面，面對即將奔向4字頭，她依舊維持凍齡美貌，與19歲剛出道的時期相比毫不遜色，引來大批網友熱議。

在寫真中，蔡依林大膽染上一頭綠髮，穿上Fendi 2020秋冬套裝現身，這套套裝在袖子方面採取今年度最夯的澎袖設計，看起來朝氣滿分，只見她雙手性感擺放在辣腿中間，渾然天成的性感氣息十分引人遐想，同時也換上中空西裝，小露酥胸展現女人味。

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在第二款封面上，蔡依林則換上風格截然不同的狂野波浪捲髮，以來自 Michael Kors 2020秋冬的大紅色套裝出場，上半身的西裝搭配開衩長裙顯得氣勢滿分，一雙美腿更是若隱若現，讓粉絲們看了大讚：「原來天使不是只穿白衣的！」、「請問你是20歲還是出道20年？」、「好萊塢電影女明星」等。

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蔡依林個性討喜大方，時不時就會透過IG分享生活近況，從工作花絮側拍、運動健身到家庭生活都不藏私分享，更會親民與粉絲們互動，可看出私下的她絲毫沒有天后架子，反差模樣超圈粉。

在 Instagram 查看這則貼文 JOLIN CAI 蔡依林（@jolin_cai）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 下午 10:46 張貼