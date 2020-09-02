南韓25歲新生代女演員韓素希，今年以韓劇《夫妻的世界》打響名號後人氣瞬間暴漲，廣告代言紛紛找上她。近日，網路上便公開多張她為知名髮品所代言的形象美照，大方秀出「絕對領域」，其中一套造型還藏有彩蛋。

韓素希在2017年出道後，陸續在《重逢的世界》、《百日的郎君》、《Abyss》等劇中演出，後來接下《夫妻的世界》的「小三」呂多景一角後，便以精湛的演技獲得觀眾注意，加上在劇中與資深女星金喜愛的多場對手戲，都令觀眾恨得牙癢癢成功打開知名度；加上空靈的美貌與女星宋慧喬相似的臉蛋，使她有了「小宋慧喬」及「最美小三」的封號。

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 6:02 張貼

近日接下美髮品牌L’Oreal代言的她，在網路上釋出多張美照，只見韓素希留著一頭波浪長髮並換上多套洋裝散發女性魅力。其中一套造型中，她穿著黑色緊身上衣搭配黑色皮裙與紅唇，一轉身才發現背部挖空辣秀白皙美背；另一套則是換上杏色風衣造型連身褲，下方的蕾絲造型使屁股蛋若隱若現十分性感。

網友們看了紛紛大讚「越來越美了」、「我的女神好電人」、「這眼神好致命」。

在 Instagram 查看這則貼文 HanSoHee (한소희)（@hansoheex）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 30 日 下午 10:57 張貼