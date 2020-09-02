H&M即將在9月2日推出秋季女裝系列，更宣佈將由莫莉(Molly Chiang)擔任2020秋季女裝系列形象大使， 莫莉表示 : 「我認為時尚就是不要框架自己去嘗試，不要幫自己定位或設限，時尚沒有特定的面貌，就像H&M 本次秋季女裝系列，以簡約的單品只要你有自己的穿法、加入自己的巧思和個性，就能夠在日常、工作甚至聚會場合都可以穿出屬於你的時尚，風格之所以不被複製不是因為單品，一直都是因為你看待它們的態度。」

H&M秋季女裝系列呈現都會女性自然、率性的面向，而莫莉招牌不設限，敢嘗試的時尚哲學，也體現在本次與H&M合作中，在套裝中加入T恤單品表現率性感，或者以丹寧混搭襯衫，在俐落中又展現柔和與彈性，打破刻板規定，隨時都能呈現嶄新面目。

莫莉「不設限」Refresh時尚哲學 秋季必備清爽藍白大地色單品（圖／品牌提供）

充滿個人風格，從來「不設限」展現多變面相而備受粉絲喜愛的莫莉，更破天荒將以形象大使之姿躍上台灣、香港、澳門地區門市，對喜愛時尚的她更別具意義：「H&M向來提倡時尚屬於每一個人，任何人都能透過穿搭嘗試，發現最適合自己的面貌，我希望能鼓勵更多人在日常生活中就找到自信。」

莫莉「不設限」Refresh時尚哲學 秋季必備清爽藍白大地色單品（圖／品牌提供）

H&M秋季女裝系列以清爽的藍白、柔和的大地色調為主，囊括輕盈材質的西裝外套、針織罩衫、斜肩薄上衣、襯衫與丹寧褲，在和煦的初秋，呈現清新的都會質感，融合正式與休閒氛圍，適合各式場合，能展現優雅也能放鬆的彈性設計，是H&M本季的特別用心，期望特殊時期為消費者帶來一抹Refresh的清新面貌。