新生代男神曾敬驊以一日玫瑰情人出席「紳士玫瑰」發表活動。（盧禕祺攝）

diptyque車用擴香器。（10／10 APOTHECARY 提供）

diptyque2020限量奧索尼爾玫瑰香氛蠟燭 190g，2400元。（10／10 APOTHECARY 提供）

COACH BLUE 時尚藍調淡香水100ml，2950元。（鋒恩香水提供）

寶格麗極地冰峰男性淡香精60ml，3100元。（盧亞香水提供）

法國精品香氛MFK找來男神曾敬驊分享香氛，他說，自己比較喜歡清新的香氣，「紳士玫瑰」持香度非常高，味道就像是清晨剛摘下的一支玫瑰花，打破他對於玫瑰只能女生專屬的刻板印象， 這味道很百搭，運動後也不怕需要再補香，與粉絲互動也能讓對方留下好的回憶 ，至於大家最關注的戀情話題，他笑說，喜歡女生身上的香水有玫瑰香氣，會有戀愛的感覺，很有女人味。

COACH BLUE 時尚藍調淡香水則針對山系男孩推出專屬男香，找來男星麥可 B. 喬丹( Michael B. Jordan) 代言，調香師Juliette Karagueuzoglou想像著一股帶清新而振奮人心的微風，撫過藍天白雲結合了海洋的沁藍色調衝進了街區，不羈毫無保留得衝進了充滿熱情能量的紐約市區，帶來清新海洋香氣，瓶身外型設計保持著COACH經典男香輪廓，搭配COACH 皮製吊牌、浮雕在瓶身上的馬車標誌，更添奢華。

精品男香寶格麗也推出「極地冰峰男性淡香精」，從森林男孩走向極限男子，帶有木質馥奇香調，調香大師阿爾貝托·莫瑞拉透過香氛彰顯男子氣概，從清新前調，到活力四射的木香中調，最後到深沉乾燥尾調，展現男人的沈穩與魅力。

diptyque在本季除了對經典玫瑰味多加著墨，更攜手藝術家發表限量「Othoniel玫瑰香氛」添加了粉紅胡椒、黃葵籽、亞基戛納木，可同時應用於家居香氛及個人香氛作品之中，此外，更為愛車族打造專屬車用擴香器，鎖定精品車族，讓車內的芬芳也可以展現低調奢華。