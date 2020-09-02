《三十而已》是時下討論度極高的中國電視劇，在兩岸三地再度引起一波追劇潮，當中飾演「鍾曉芹」一角的毛曉彤也受到觀眾們的喜愛，毛曉彤日前身穿 FENDI 早秋紅色透視設計連身蛋糕裙，薄紗設計使優雅中帶點浪漫，大膽的鮮紅用色讓成熟與氣質兼具，多元性讓整體造型有多變效果，若是穿上一雙硬挺皮革長靴便可展現帥氣時尚，若是配上一雙高跟鞋手持晚宴包，一反在劇中給人善良無邪又帶點鄰家女孩的印象，又是另一個巧妙風格的展現，絕美呈現優雅迷人的女性魅力。

FENDI 在2020年早秋系列中，將品牌設計中著名對二元性的癡迷又向上提升了一個層次。無可挑剔的優雅剪裁，點綴著精緻的軍裝風格裝飾，成就出慵懶性感的柔美氣質。

《三十而已》「鐘曉芹」透視薄紗蛋糕裙展現古典性感風采（圖／品牌提供）

在用色上，大膽活潑的青綠色及珊瑚橘色晚裝，流露出極為柔美優雅的風格，不斷吸引著四周的人們。以1960年代著名輕柔色調、充滿少女感和趣味感的內衣為靈感來源，使用薄紗、烏干紗及尼龍布料製成的荷葉邊禮服則小露女性性感風韻。

中國人氣男星黃曉明於節目《乘風破浪的姊姊》中搶先穿搭秋冬20系列男裝（圖／品牌提供）

除此之外，中國人氣男星黃曉明於節目《乘風破浪的姊姊》中搶先穿搭秋冬20系列男裝，整套亮黃色硬挺西裝在深色調舞台中顯得格外亮眼有型；而同樣在中國戲劇《三十而已》中飾演主角丈夫的李澤峰，也以整身FENDI早秋20系列運動服飾展現出摩登運動魅力。