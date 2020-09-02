diptyque2020限量奧索尼爾玫瑰香氛蠟燭 190g，2400元。（10／10 APOTHECARY 提供）

COACH BLUE 時尚藍調淡香水100ml，2950元。（鋒恩香水提供）

寶格麗極地冰峰男性淡香精60ml，3100元。（盧亞香水提供）

頂級香氛鎖定男士市場，祭出專屬男人味，味道不再是女性專利，精品香氛看見男性香氛需求，加上中性香氛市場興起，許多女性也加入男香消費群，品牌鎖定不同個性發表香氛，不管是森林系野男孩，或是冒險的男人味，都可以在香氛市場中找到專屬香調。

COACH BLUE 時尚藍調淡香水則針對山系男孩推出專屬男香，找來男星麥可 B. 喬丹( Michael B. Jordan) 代言，調香師Juliette Karagueuzoglou想像著一股帶清新而振奮人心的微風，撫過藍天白雲結合了海洋的沁藍色調衝進了街區，不羈毫無保留得衝進了充滿熱情能量的紐約市區，帶來清新海洋香氣，瓶身外型設計保持著COACH經典男香輪廓，搭配COACH 皮製吊牌、浮雕在瓶身上的馬車標誌，更添奢華。

精品男香寶格麗也推出「極地冰峰男性淡香精」，從森林男孩走向極限男子，帶有木質馥奇香調，調香大師阿爾貝托·莫瑞拉透過香氛彰顯男子氣概，從清新前調，到活力四射的木香中調，最後到深沉乾燥尾調，展現男人的沈穩與魅力。

diptyque在本季除了對經典玫瑰味多加著墨，更攜手藝術家發表限量「Othoniel玫瑰香氛」添加了粉紅胡椒、黃葵籽、亞基戛納木，可同時應用於家居香氛及個人香氛作品之中，此外，更為愛車族打造專屬車用擴香器，鎖定精品車族，讓車內的芬芳也可以展現低調奢華。