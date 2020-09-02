今年是Grand Seiko創立60周年，為迎接品牌全新的里程碑，Grand Seiko積極展開全球布局，先後在巴黎、東京、大阪、上海等國際大城市成立旗艦店，如今全台第一家Grand Seiko旗艦店也正式落腳台北101，邀請鳳小岳擔任開幕剪綵嘉賓，分享他為人夫人父的心情，以及自己的新事業。

鳳小岳擔任Grand Seiko旗艦店開幕剪綵嘉賓，分享他為人夫人父的心情。（陳俊吉攝）

鳳小岳今年事業整個大爆發，不僅電影《跟你老婆去旅行》和《我的巴比倫戀人》網路劇即將上映，還創立了表演工作室自已當老闆，接下來還要發行個人專輯，同時扮演多種角色的他坦言時間永遠不夠用，「忙碌的時候有支好看的手表提醒自己時間，是生活中的小確幸。」

Grand Seiko為歡慶全台首間旗艦店開幕，店上主打9款獨賣腕表，其中復刻1960年第一只Grand Seiko腕表最受矚目，分別有鉑金、K金與鈦金屬三種款式，搭載9S64手動上鍊機芯，背蓋則使用透明藍寶石水晶，機芯可一覽無遺。另為服務Grand SeikoVIP，店上會有原廠認證的維修師傅進駐，提供台灣的收藏家專業維修、保養等服務。

即起至9月30日登場的Grand Seiko骨董表展也頗有看頭，展出1960年第一支問市的Grand Seiko歷史表款，是第一只獲得瑞士官方機芯控管局認證的日本腕表，是見證品牌進軍國際表壇的里程碑。

Grand Seiko台北101旗艦店限定1960復刻表，鉑金款120萬元。（Grand Seiko提供）

Grand Seiko台北101旗艦店限定1960復刻表，K金款82萬元。（Grand Seiko提供）