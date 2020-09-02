W.SHOW全效精華代言人隋棠與全效精華30ml，1680元。（W.SHOW提供）

蘭芝完美新生肌能露AD，40ml，2400元。（蘭芝提供）

蘭芝全新升級完美新生AD系列情境圖。（蘭芝提供）

專業肌膚保水專家W.SHOW找來人美心也美的女神隋棠擔綱代言，為明星商品「全效精華」更添話題，隋棠表示，初體驗後立馬被圈粉，沒想過一個來自台灣原生的MIT品牌，竟然可以媲美歐美專櫃保養品，如此地療癒身心、保濕潤澤，每次使用都有好心情。

W.SHOW品牌總監梁育華坦言，隋棠是品牌萬中選一的絕佳代言人：「我們看見她對社會公益的付出，看見她對美的堅持，看見她即使身兼多職也堅持到底，這樣的氣質和 W.SHOW產生共鳴，我們和隋棠都有決心，要讓我們所生活的這塊土地更美好。」

隋棠表示，保濕是最重要的，只有保濕做好了，肌膚才有健康的基礎，全效精華只添加純粹有效的保養成分，不為肌膚帶來負擔，「我特別在意產品成分是否天然，最好是敏弱肌都適用的保養品，W.SHOW完全符合我的期待，讓我能夠真正放心使用。」全效精華除了提供基礎的保濕補水，也幫助改善暗沈、修護肌膚，妝前使用能讓妝容更服貼，賦予肌膚看得見的水嫩感。

韓系美妝蘭芝升級完美新生AD系列，專門針對初老設計，蘭芝研究發現，青春肌膚的關鍵，就藏在肌膚的三角肌紋裡，越年輕、健康的肌膚，肌膚紋理的三角形就越明顯、緻密，代表肌膚平滑細緻而緊實，而隨著年紀增長，肌膚紋理會變紊亂，三角形結構不僅鬆垮變大、形狀也變得不明顯，肌膚就會出現鬆弛、皺紋等現象。

蘭芝完美新生AD系列的抗初老關鍵，來自兩大核心成分，完美新生AD系列共推出醒肌露、肌能露、導入液、賦活乳霜及眼霜等5項新品，其中明星經典產品就是有「修護小電瓶」之稱的完美新生肌能露AD，能為肌膚充電是韓妞Keep年輕的秘密武器。