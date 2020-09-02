運動女神房思瑜（房子）以精緻五官、姣好身材走紅，熱愛運動的她擁有傲人的曲線，不只出書教學如何瘦的健康，也常常PO出健身、登山、空中瑜伽等生活照呼籲粉絲們動起來，今年夏天她除了忙於準備舞台劇演出之外，更推出了第一本個人性感寫真集，今日她特別在IG上曝光辣照宣傳，惹火程度超逼人。

寫真中，房思瑜僅穿咖啡色連身泳裝，慵懶浸泡在溪水中，深色泳裝因沾水而變色，同時顯得更貼身，從美胸到翹臀都完美襯托，半濕身的造型相當引人遐想，另一套封面照，她則換上激短牛仔熱褲，讓邪惡的蜜桃臀一覽無遺，前凸後翹的曲線令人相當稱羨。

房思瑜側露渾圓蜜桃臀現身野溪 半濕身曲線一覽無遺（圖／時報出版提供）

房思瑜側露渾圓蜜桃臀現身野溪 半濕身曲線一覽無遺（圖／時報出版提供）

為了拍攝首本寫真集《秘境呼吸》，房思瑜和團隊走訪了台灣的山林秘境，希望把台灣的山岳之美，以及房思瑜的好身材，共同呈現在寫真集中。這本寫真集有2個版本，分別是首刷限量的「秘境野溪版」以及「清新山路版」。

房思瑜側露渾圓蜜桃臀現身野溪 半濕身曲線一覽無遺（圖／時報出版提供）

模特兒身分出道的房思瑜，目前事業重心為戲劇表演。本身對於身形比例要求十分嚴格，尤其熱愛爬山的她，藉由每次登山不僅讓她在工作上獲得滿滿正能量，也讓她的身形擁有完美的黃金比例。《秘境呼吸》將在9/3(四)起開放預購，喜歡房子的朋友，必須搶購收藏！