INTEGRATE於2019年推出「星綻光空氣飾底乳」，質地輕盈不黏膩，完美修飾蠟黃、暗沉、毛孔瑕疵，推出後在台日都擁有大票支持鐵粉，今年9月特別推出超值的髮帶組，買飾底乳就能獲得粉嫩的髮帶，讓人想要手刀收藏！

「星綻光空氣飾底乳」中添加透明效果粉末、中空粉末、自動吸附皮脂粉末，三種粉末可以修飾毛孔和肌膚紋理，打造勻透的妝前好肌底，讓後續底妝持久、透亮。在台灣口碑超熱銷的INTEGRATE櫻特芮「星綻光空氣飾底乳」，獲頒日本知名VoCE雜誌「妝前、校色部門」第一名大賞，產品力備受肯定！

三款色彩三種功能，有肌膚暗沉狀況可使用蠟黃救星「亮顏薰衣草紫」，想要校正黑眼圈可以用「光透檸檬黃」，修飾泛紅則可以用「勻色薄荷綠」。妝前一抹，輕鬆告別各種瑕疵，宛如素顏般的輕盈感受，空氣感透明美肌輕鬆實現，長效持妝，清爽透亮，開架價格卻擁有讓人著迷的妝效，一用就會愛上！

星綻光空氣飾底乳推出三種色彩，本次組合中搭配不同顏色的髮帶。（圖／品牌提供）

為了感謝鐵粉們的好評愛用，INTEGRATE櫻特芮於2020年9月限量推出「空氣飾底乳棉花糖髮帶組」，只要購買「星綻光空氣飾底乳」，就能獲得超可愛的綿綿軟軟棉花糖髮帶，三款色彩的飾底乳分別搭配相襯色系、如糖果般粉嫩的髮帶，蓬軟如棉花糖般的觸感，從上妝前就能擁有好心情，不用猶豫，大人女孩快來包色處理！

INTEGRATE櫻特芮「空氣飾底乳棉花糖髮帶組」只在屈臣氏獨家販售。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看INTEGRATE櫻特芮推出「空氣飾底乳棉花糖髮帶組」好想包色！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得空氣飾底乳棉花糖髮帶組*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/10

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。