隨著年齡增長，最怕肌膚出現種種老化症狀，無論是乾燥、失去彈性、失去光澤，都讓人忍不住反省自己的保養難道不夠力？SUQQU在這個換季時節推出頂級熟齡保養系列「VIALUME」，強調注光、補光、延長光澤，曾亞凡老師與王盈喬老師也超愛用！

SUQQU追求優美光澤的過程中，把目光集中在5個與光澤密切相關的要素：保濕、彈力、透明感、明亮度和滑順度。長期研究光澤的SUQQU一次推出三瓶的頂級保養：VIALUME絕緻晶艷潤采水凝露、VIALUME絕緻晶艷潤采精華、VIALMUE絕緻晶艷潤采乳霜，強調注光、補光、延長光澤，是30世代就可以使用的保養商品，讓肌膚從裡到外都發出自然光。

SUQQU頂級熟齡保養系列「VIALUME」。（圖／品牌提供）

曾亞凡老師與王盈喬老師都搶先使用VIALUME系列保養一段時間了，除了表示對這系列保養的喜愛，還分享一個很重要的觀點，就是抗老絕對不是等老化現象出現才開始保養，而是越早用越好，讓肌膚停在使用時的年齡，像是曾亞凡老師28歲就開始用抗老保養品，年資超過25年的他膚質彷彿停留在20幾歲時的狀況，就算素顏狀態也完全可以出門，膚質好到美容編輯都羨慕！

曾亞凡老師特別分享了自己使用VIALUME絕緻晶艷潤采水凝露的特殊用法，除了當化妝水使用外，他還會在曬後和妝前濕敷，覺得曬後使用能讓肌膚獲得明顯的舒緩，也能避免肌膚被曬老、曬出細紋；妝前使用則能立刻提昇肌膚保溼度，讓後續底妝更服貼，妝效也能更持久。

王盈喬老師則表示自己很重視保養中「乳霜」的環節，分享了自己辨別好壞乳霜的秘訣，就是將乳霜塗抹在手背上再噴水，若是好的乳霜不會產生水滴，水會馬上和乳霜融合，這代表乳霜的水合力好、吸收力好、親膚性好；壞的乳霜塗抹後噴水會有水珠，表示質地悶、厚，不但保養效果比較差，還容易導致痘痘粉刺。本次新品VIALMUE絕緻晶艷潤采乳霜讓王盈喬老師讚不絕口，保養時不只會擦拭在臉部，連脖子和胸口也會一起保養，讓凍齡更全面無死角！