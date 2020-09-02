MIT肌膚保水專家W.SHOW成立五週年，以專利補水技術、卓越保濕力廣開知名度，成為電商美妝品牌的耀眼新秀，更締造用了就回不去的保濕神話，旗下明星商品之一全效精華，更創下超過9成的極高回購率！

W.SHOW回首初衷，希望以MIT的好品質和多數人都可以負擔的價格，打造有感保養的美好體驗。適逢品牌五週年慶典，全效精華迎來全新天后級代言人，隋棠與W.SHOW攜手，大方分享她自信與美麗的泉源—W.SHOW。隋棠表示，因緣際會認識W.SHOW，初體驗後立馬被圈粉，沒想過一個來自台灣原生的MIT品牌，竟然可以媲美大牌保養品，如此地療癒身心、保濕潤澤，每次使用都有好心情。

W.SHOW與隋棠的相遇絕非偶然，而是一份對好的產品堅持的共識，全效精華的保濕效果讓隋棠十分驚艷，她表示，保濕是最重要的，只有保濕做好了，肌膚才有健康的基礎。全效精華只添加純粹有效的保養成分，不為肌膚帶來負擔，隋棠特別在意產品成分是否天然，最好是敏弱肌都適用的保養品，W.SHOW完全符合他的期待，讓他能夠真正放心使用。

隋棠表示保養時最重視保溼，全效精華不但能達到滿意的補水效果，成分天然也讓他用起來很安心。（圖／品牌提供）

隋棠除了演藝工作，同時身兼母親、妻子、創業者等多重身份，忙碌的隋棠更加重視保養效果，「對我來說，我很重視家庭生活，也樂於接受工作帶給我的各項挑戰，每天能夠保養的時間極度有限，因此我更要求：快狠準的保養效率，W.SHOW全效精華除了提供基礎的保濕補水，也幫助改善暗沈、修護肌膚，妝前使用能讓妝容更服貼，賦予肌膚看得見的水嫩感。」

W.SHOW全效精華以γ-PGA為核心成分，「γ-PGA」是由納豆萃取出植物保濕劑，研發成為富含植物性膠原蛋白的超強專利鎖水成分，保濕效果更勝玻尿酸、水溶性膠原蛋白。（圖／品牌提供）

W.SHOW品牌總監梁育華坦言，隋棠是品牌萬中選一的絕佳代言人：「我們看見她對社會公益的付出，看見她對美的堅持，看見她即使身兼多職也堅持到底，這樣的氣質和 W.SHOW產生共鳴，我們和隋棠都有決心，要讓我們所生活的這塊土地更美好。」

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★獎品內容 ｜ W.SHOW小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/10

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