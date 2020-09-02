為了追求更精準、細緻的光澤，SUQQU把史上最受好評的粉霜成分再升級，最新黑鑽粉霜連「閱彩妝無數」的怪物級彩妝老師都讚不絕口，直誇底妝的光澤感真的很高級！

SUQQU再精進光澤研究，誓言打造服貼又高級感的光澤底妝，今年秋天，SUQQU將史上最受好評的粉霜「晶采艷澤粉霜」升級再進化，為了追求更精準、細緻的光澤，重新調整配方成分，降低顏料粉感，打造融於肌膚的「零粉感」妝效，變成混合或是油性肌膚都適合的輕奶油底妝，成分更新為13種保養成分，讓粉霜更貼膚，且越塗越有光澤，是高級感的高光底妝！

升級再進化的「晶采艷澤粉霜」妝感更貼膚，散發著高級的光澤感。（圖／品牌提供）

除粉霜外，今年秋冬彩妝還有一個重要新品「晶采淨妍遮瑕霜」，在「光澤」上頗下功夫的SUQQU，追求的是細緻、不顯厚重的妝感，遮瑕霜的成分添加「SUQQU原創絲滑粉體」，調和3種粉體成分，實現零珠光卻能散發自然光澤的肌膚，一次推出7色，臉上任何部位都可快速遮瑕不厚重。

SUQQU推出三款底妝新品，品項包含粉霜、遮瑕、粉底刷；晶采淨妍遮瑕霜質地細緻貼膚，細長型的刷頭沾取足量遮瑕霜，不管是重點或大面積修飾，都能隨意調整。（圖／邱映慈攝影）

美妝大王王盈喬老師使用「晶采艷澤粉霜」時，會先將粉霜在臉上大致大範圍塗抹，再使用彩妝工具新品「晶采艷澤粉底刷」將粉霜刷開，表示粉霜完成的底妝會有一個很高級的光澤感，另外也非常推薦「晶采艷澤粉底刷」，手感好、刷毛寬度夠、一刷底妝即成型！

彩妝大王王盈喬認為SUQQU新的底妝「晶采艷澤粉霜」越塗越亮，且是高級感的底妝質感。（圖／品牌提供）

彩妝資歷超過25年的曾亞凡老師則是非常推薦「晶采淨妍遮瑕霜」，有時想要假裝素顏皮膚就很好，就只用遮瑕和蜜粉就可以出門。曾亞凡老師分享一個讓五官更立體的使用秘訣，就是一次使用兩個色號的「晶采淨妍遮瑕霜」，貼和膚色的拿來遮瑕、深色的拿來修容，因為這款遮瑕霜妝感很霧面，深色的收縮效果很好，拿來修容很適合，推薦可入手兩種色號，讓妝容看起來更立體。