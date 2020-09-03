趙雅芝是香港知名女演員，曾於《新白娘子傳奇》飾演白素貞而在台灣打開知名度，至今仍有許多人習慣稱他為白娘子。趙雅芝今年已66歲，但從外貌看起來完全看不出真實年齡，甚至許多網友覺得「說他30歲我都信！」到底他是如何保養的？來看看他親自傳授的超強凍齡秘訣吧！

趙雅芝非常勤於保養，而且認為保養這件事情不該省，他甚至曾說過經典名言「保養不會傾家蕩產，但不保養容易人財兩空」他覺得保養就是要持之以恆的做，才能有好效果。趙雅芝曾提到有些不懂保養的人會覺得擦保養品會有依賴性，但是保養本來就是需要持之以恆的事情，就像吃飯，也不是只吃一頓就永遠不會餓，需要定時補充食物，保養也是如此，保養一次是無法維持一輩子的。就像皮鞋要天天擦才會亮、車子要定期保養，皮膚和身體更是需要這樣堅持不懈怠的保養，才能看到凍齡效果。

趙雅芝非常勤於保養，覺得保養一定要持之以恆才會有用。（圖／[email protected]趙雅芝Angie Chiu Taiwan Fans Club）

除了保養以外，趙雅芝表示運動、生活規律、飲食也很重要，他每周固定做瑜伽和有氧運動，每天睡眠要睡滿8至10小時，飲食一定要吃新鮮的食物，而且切記不能吃太飽，維持7分飽就好。他強調內調很重要，因為外來的可能是短暫的，但由內而外的調理是長久的。

趙雅芝飲食習慣七分飽，每周維持運動習慣，身材也維持得非常纖細。（圖／[email protected]趙雅芝Angie Chiu Taiwan Fans Club）

最後還有一點也非常重要，就是在做這些保養和調理時，一定也要享受這個過程，趙雅芝提醒要有樂觀積極的心態，心情維持平靜，就不容易變老，因為「美麗是一種平和、自然的心態，即使不是天生麗質，只要有這種樂觀、健康的心理，也一定會很好看！」