南韓女團Lovelyz中的25歲成員李美珠(이미주)，近日在前往電視台準備錄製節目時，被粉絲捕捉到精彩的「上班路穿搭」，不僅將絲巾直接外穿上街，還大方秀出結實的身材曲線，引起網友熱烈討論。

8人女子團體Lovelyz，於2014年出道後陸續以《Ah-Choo》、《That day》、《Beautiful Days》等多首單曲受到粉絲喜愛，甜美又清純的形象深植人心，9/1還推出全新單曲《Obliviate》讓粉絲們十分開心。

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而在團體中擔任主舞的成員李美珠，不僅會唱、會跳，艷麗的外貌與自然不做作的個性，更是她的金字招牌。舞台上總是散發性感魅力的她，登上綜藝節目後卻完全不計形象，無論搞怪、扮醜通通難不倒她，沒有偶像包袱的演出也讓她成功圈入死忠粉絲的支持。

在 Instagram 查看這則貼文 LOVELYZ MIJOO {러블리즈 이미주}（@lvlz__mijoo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 7 日 上午 8:16 張貼

近日開始為新專輯宣傳的Lovelyz，8/31現身電視台準備錄製節目「一週的偶像」，一下保母車立刻被媒體及粉絲們包圍，美珠為了配合防疫需求特別戴上口罩與粉絲們打招呼，但往下一看才發現她竟將絲巾外穿，以倒三角的方式綁住胸口外搭灰色短版針織外套，一招手性感的馬甲線與ㄑ字纖腰立刻乍現，引起現場一陣尖叫。網友看到照片後也紛紛留言「美珠的身材真的不是蓋」、「腹肌練得真好看」、「美珠魅力無法擋」。