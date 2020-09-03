來自匈牙利的26歲超模芭芭拉·帕爾文(Barbara Palvin)，近日在IG上曬出對著鏡子拍攝的火辣福利照，上半身僅穿著內衣的她秀出極致好身材，往下一看竟褲頭大開，令網友們看得臉紅心跳，吸引超過122萬人按讚。

Barbara擁有空靈又精緻的外表與175cm的高挑身材在伸展台上吸引眾人目光，加上超電藍眼及前衛的穿搭風格，讓她成為不少女性的流行指標。她與知名男演員迪倫·史普洛茲(Dylan Sprouse)交往兩年感情始終甜蜜，獲得許多粉絲的支持，使得她人氣不減反升吸引超過千萬人追蹤。

而Barbara也經常透過IG與粉絲們分享穿搭及生活，這兩日她突然曬出對鏡自拍的照片，只見她穿著一件黑色內衣，下半身褲頭外翻露出蕾絲小褲，若無其事的畫著妝，但網友卻把焦點聚集在凹凸有致的性感曲線及飽滿雙峰上，令人大噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 Barbara Palvin（@realbarbarapalvin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 下午 1:22 張貼

原來這張照片是為了幫知名內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)做宣傳而拍，與兩日前所曬出的豹紋內衣褲一樣吸睛、火辣，再次成功製造話題，吸引不少人忍不住留言直呼「照片又殺人」、「這套真好看」、「身材超火辣」。