23歲美國新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），向來以175cm姣好身材及大膽穿搭成為媒體追逐的焦點，年紀輕輕就是不少時尚品牌的御用模特，近日她則登上時尚雜誌《VOGUE Italia》耍辣，以中空西裝引發話題，堅挺美胸令人看了超驚艷。

擁有火辣好身材的 Bella Hadid，光是一出場就尺度大開，只見她梳著一頭微濕的中長髮，天生的內斂棕髮色看起來十分優雅，大片中，她先是穿上 Miu Miu 皮質西裝配上黑皮裙，大膽露出美胸，渾圓的雙球呈現惹火的「人字」，隨後她更360度轉圈，展現緊緻曲線，令人看了血脈噴張。

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時尚雜誌《VOGUE Italia》繼今年4月份採用全白封面，來象徵為新冠肺炎疫情迎接新希望後，一度成為熱議話題，近期則在9月號推出100款封面的企劃！本月邀請了100位來自不同世代的名人及超模合作，包含傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）、女兒凱亞葛伯（Kaia Gerber），更有「最辣小三」艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）。

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Bella Hadid 一系列絕美照片釋出後，令大批粉絲看了紛紛留言大讚：「真的身材很無法挑剔」、「怎麼可以如此性感」、「好想看 Bella 走伸展台」、「胸型有夠美」、「好辣」等。