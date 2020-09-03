2020百貨周年慶正式倒數，保養品牌SK-II推出「四大攻略」，在這季節交替的時刻，正是時候讓肌膚回歸最佳狀態，立即開啟晶瑩剔透之旅！

SK-II鼓勵消費者挑選適合自己的保養品，買對保養成果才能事半功倍。今年特別針對不同保養需求推出「四大攻略」，無論是對青春露躍躍欲試的新朋友，還是每天都離不開SK-II的保養鐵粉，這次百貨周年慶檔期絕對是體驗PITERA™奇蹟、讓肌膚充飽電的最佳時刻！除此之外，SK-II為鼓勵消費者從自身的需求出發，了解皮膚狀態，建議可在周年慶開打前先預約到櫃上做肌膚檢測。快搶先做好功課，一起讓肌膚重回晶瑩剔透的最佳狀態！

攻略一：新朋友的限定組合

SK-II特別針對新朋友推出3組限定組合，尤其主推的「PITERA™精華體驗組」就包含明星商品青春露、保濕清潔的亮采化妝水、敷了就亮的前男友面膜「青春敷面膜」，其他還有主打亮白需求的「PITERA™ 超肌因套裝」與主打緊緻需求的「PITERA™ 超肌能套裝」。只要入手這3組新朋友限定組，就能完整體驗到PITERA™ 的神奇秘密！

新朋友的限定組合「SK-II PITERA™ 精華體驗組」特價NT2,610元。（圖／品牌提供）

攻略二：經典必敗組

SK-II經典明星商品搭配出全方位寵愛自己的多款組合，可以滿足各種肌膚需求，輕鬆養成光澤透亮肌！基本款「青春經典特惠組」，帶給肌膚保濕與穩定細緻；熱賣超彈力小紅瓶「緊緻經典特惠組」，打造細滑彈嫩肌；網友激推好評「鑽光經典特惠組」，煥發亮白無瑕美肌；有感的「活膚經典特惠組」，讓你重拾緊緻彈潤的肌膚！

網友熱推大紅瓶「逆齡乳霜」首選，活膚經典特惠組特價NT4,572元。（圖／品牌提供）

攻略三：買正貨送正貨

和閨蜜各有各喜愛的經典明星商品嗎？暢銷熱賣的青春露、缺它不可的亮采化妝水、網友好評的全效活膚潔面乳、換季好幫手的晶緻活膚乳液雙雙配對，組成最強的正貨+正貨組合，要特別注意是各大百貨限時限量排隊發售，快揪閨蜜一起選購吧！

買正貨送正貨，青春亮采組特價NT5,625元。（圖／品牌提供）

攻略四：加大版就是要趁周年慶買

大受鐵粉們好評的熱門品項—青春露加大版再度登場，除了青春露之外，其他SK-II經典品項也同樣加碼推出加大版，包括R.N.A.超肌能緊緻活膚霜與被網友暱稱為小燈泡的超肌因鑽光淨白精華等等。特別是青春露愛用者，不管是日常拍拍或是救急濕敷，都能滿足各種使用需求！