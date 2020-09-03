Jurlique源自澳洲南方阿德雷德山丘，35年來在自有農莊秉持「從種子到肌膚」的生態循環準則，以友善土地的活機栽植方式成就天然高效護膚品，從獨家菁植萃取技術、活機天然製造方式、到令人安心的成份來源，不計成本及時間，在Jurlique的世界中，美麗不能被加工，於是他們「種植」它！

今年全新升級的頂級系列「臻萃奇蹟抗老系列」，即是品牌創辦人於巴西發掘出蘊含天然彈力的「神奇金鈕扣」，有著植物界六胜肽之稱的珍貴抗老修護力，創辦人將種子帶回農莊後，在溫室悉心培育了26年，方能延、豐收其不老能量，實驗證實使用3天，立即有感提升146%彈力、緊緻、勻亮！

Jurlique零負評的頂級抗老單品臻萃奇蹟緊緻精華暱稱為「小臉精華」，蘊含了不同於一般植物的高效抗老能量，有著「植物界的六胜肽」之稱。（圖／邱映慈攝影）

9/8起至11月期間，全台Jurlique專櫃推出「神奇金鈕扣冰玉小臉操」護膚體驗，邀請消費者感受頂級抗老系列「神奇金鈕扣」的不老奇蹟，過程中將體驗3道緊緻小臉拉提手技、6項神奇金鈕扣系列及經典商品，短短的10分鐘重塑彈力線條！

「神奇金鈕扣冰玉小臉操」護膚體驗過程中將體驗緊緻小臉拉提手技。（圖／邱映慈攝影）

「神奇金鈕扣冰玉小臉操」以獨家療癒手技繞圈按摩，再以冰玉滾輪修飾下巴輪廓。（圖／邱映慈攝影）

參加方式很簡單，於專櫃預約後並繳交活動預約金500元，可全額抵用當日消費，只要預約就可以獲得價值N$880「Jurlique不老宣言包」，並享DIY拓印體驗，親手印下包含豐收山丘或青春奇蹟的專屬不老宣言，打包緊緻活力，青春袋著走！

預約即可獲得Jurlique不老宣言包，還可以體驗DIY拓印，幫包包印上可愛的圖案！（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起去預約Jurlique「神奇金鈕扣冰玉小臉操」護膚體驗！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得Jurlique小禮包*1（內含Jurlique臻萃奇蹟緊緻精華5ml、Jurlique進化前導露10ml、品牌棉麻束口袋各*1）

★公佈時間 ｜ 2020/9/17

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。