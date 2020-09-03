來自澳洲的37歲超模米蘭達寇兒(Miranda Kerr)，近日在IG上曬出在家中庭院享受日光浴的照片，僅穿著短版緊身上衣及短褲的她，秀出凹凸有致的好身材，令人完全忘了她已是3個孩子的媽。

米蘭達寇兒13歲時便憑著空靈甜美的外表與175cm的高挑身材，在澳洲的全國少女選美比賽中獲得冠軍，後來更直接飛往美國紐約成為一名專業的模特兒，在知名彩妝品牌Maybelline的廣告中大放異彩，也因此吸引內衣品牌「維多利亞的秘密」與其合作，連續4年擔任「維密天使」而知名度大開，粉絲遍及全球。

在 Instagram 查看這則貼文 Miranda（@mirandakerr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 22 日 上午 8:27 張貼

2010年米蘭達創立個人護膚品牌「KORA Organics」後，成功轉型成為女企業家，即使去年10月生下第三個兒子依然不忘自己的事業，不時在IG上為自家產品曝光。近日，她再度為自家品牌所推出的保濕身體油親自示範並曬出照片。

在 Instagram 查看這則貼文 Miranda（@mirandakerr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 20 日 上午 11:31 張貼

只見照片中的她穿著綠色緊身短版上衣，搭配超短牛仔褲，辣秀極致好身材與超長神腿，絲毫看不出已生過3個小孩，立即吸引超過21.3萬人按讚，紛紛留言「這腿太令人羨慕了」、「果然是辣媽」、「全身閃閃發亮」。