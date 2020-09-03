台灣女星郭書瑤（瑤瑤）以身材惹火及可愛臉蛋走紅，從「殺很大」廣告性感形象爆紅後，一路靠實力多元發展，更靠電影《志氣》拿下第50屆金馬獎最佳新演員獎，清純形象深受大批絲喜愛。轉眼間，郭書瑤已在上個月迎接30歲生日，外貌卻依舊如少女，令人相當驚豔。

近日郭書瑤趁著好天氣搭船出海消暑，大方曬出清涼自拍，更寫下：「Monday blue 我說海跟天很blue！不是我」，若隱若現秀出白皙美肌，立刻引發網友們遐想，直呼：「你真的越來越漂亮內」、「好辣」、「戀愛了」，更連好友鄭茵聲都忍不住大讚：「辣麼正？」她則回應：「因為遇到仙女。」展現兩人的好交情。

在 Instagram 查看這則貼文 郭書瑤（瑤瑤）（@yaokuo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 12:07 張貼

照片中，郭書瑤戴上鴨舌帽、穿著白色的連身泳衣，單手輕靠在腿上，自拍展現完美的側顏，下一張，則可以發現她的胸口透出陰影，邪惡挖洞設計讓渾圓側峰一覽無遺，腰瘦程度也很驚人，不著痕跡展現火辣身材超高招。

在 Instagram 查看這則貼文 郭書瑤（瑤瑤）（@yaokuo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 上午 12:21 張貼

郭書瑤日常熱愛運動及跳舞，因此體態也更上一層樓，比過去更勻稱了！一系列美照的角度太邪惡，讓大票粉絲們看了紛紛留言：「超美的你」、「體脂降很多齁？」、「傲人的上圍太搶戲」等。