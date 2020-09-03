香奈兒品牌彩妝大使許瑋甯彩妝分享恆潤裸光水慕絲粉底。（香奈兒提供）

精品美妝香奈兒找來品牌彩妝大使許瑋甯分享上妝tips，忙於工作的她練就10分鐘上妝術，過去雙手萬能，善用指腹上妝，現在也喜歡使用香奈兒彩妝刷具，讓妝容更精緻服貼，她覺得臉就像是畫布，膚色不均是她最在意的問題，因此會選用不同色號的粉底調色，打造出乾淨零色差的肌膚質感。

香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底情境圖。（香奈兒提供）

許瑋甯近期底妝選用了「香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底」，不只用於全臉修飾也拿來局部修容，喜歡自己調色的她，也準備了多罐粉底，不管是用於打底，或是局部加強修飾，或是從臉部到脖子的都會帶到底妝的飾色。

香奈兒超炫耀釉光脣萃 ＃66永遠，1280元，10月上市。（香奈兒提供）

香奈兒超炫耀釉光脣萃 ＃80永恆，1280元，10月上市。（香奈兒提供）

除了重視底妝，許瑋甯也搶先試用10月上市的新品「超炫耀釉光脣萃」，其中它最愛的色號是 ＃66永遠、＃80永恆，都是象徵長長久久的色號，她使用脣彩追求脣型不要過於明顯，會先以霧面色彩打底，再加上釉光色，享受調色樂趣的她，隨身必備2色脣膏，梳妝台則至少準備3罐底妝備用，隨心所欲享受玩妝樂趣。