精品美妝香奈兒找來品牌彩妝大使許瑋甯分享上妝tips，忙於工作的她練就10分鐘上妝術，過去雙手萬能，善用指腹上妝，現在也喜歡使用香奈兒彩妝刷具，讓妝容更精緻服貼，她覺得臉就像是畫布，膚色不均是她最在意的問題，因此會選用不同色號的粉底調色，打造出乾淨零色差的肌膚質感。
許瑋甯近期底妝選用了「香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底」，不只用於全臉修飾也拿來局部修容，喜歡自己調色的她，也準備了多罐粉底，不管是用於打底，或是局部加強修飾，或是從臉部到脖子的都會帶到底妝的飾色。
除了重視底妝，許瑋甯也搶先試用10月上市的新品「超炫耀釉光脣萃」，其中它最愛的色號是 ＃66永遠、＃80永恆，都是象徵長長久久的色號，她使用脣彩追求脣型不要過於明顯，會先以霧面色彩打底，再加上釉光色，享受調色樂趣的她，隨身必備2色脣膏，梳妝台則至少準備3罐底妝備用，隨心所欲享受玩妝樂趣。
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