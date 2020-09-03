W.SHOW全效精華30ml，1680元。（W.SHOW提供）

理膚寶水 多容安舒緩保濕修護精華20ML ，1

專業肌膚保水專家W.SHOW找來人美心也美的女神隋棠擔綱代言，為明星商品「全效精華」更添話題，隋棠表示，初體驗後被圈粉，沒想過一個來自台灣原生的MIT品牌，竟然可以媲美歐美專櫃保養品，如此地療癒身心、保濕潤澤，每次使用都有好心情。

隋棠分享，全效精華只添加純粹有效的保養成分，不為肌膚帶來負擔，「我特別在意產品成分是否天然，最好是敏弱肌都適用的保養品，W.SHOW完全符合我的期待，讓我能夠真正放心使用。」全效精華除了提供基礎的保濕補水，也幫助改善暗沈、修護肌膚，妝前使用能讓妝容更服貼，賦予肌膚看得見的水嫩感。

醫學美容品牌理膚寶水推出理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華，針對一般膚質、敏感與極敏感性肌膚量膚設計全方位舒敏與穩定膚況的最佳保養新利器，全球第一支高濃度神經胜肽精華，不含香精、酒精、Paraben類防腐劑，將致敏可能性盡可能降低，成為敏感肌的保養新選擇。