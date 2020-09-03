大陸女星劉詩詩是演藝圈內知名的氣質女星，以古裝仙女形像走紅，她和男星吳奇隆結婚邁入5年，去年才剛升格當媽，目前育有一子「步步」，雖然為人母卻依舊維持女神狀態。

高顏值的劉詩詩不僅產後火速回歸，更積極亮相各大公開場合吸金，近日，她化身紅衣仙女，以一襲 MuseMarry x Giambattista Valli 紅裙現身代言珠寶活動，胸前V字領口隱約露出雪白的肌膚，以獨特仙氣打扮美翻眾人。

劉詩詩這套優雅飄逸的紅色荷葉邊長裙，以緞面材質配上泡泡袖設計，讓原本就很苗條的她看起來更纖細了！只見她留著一頭溫婉的褐色長髮，搭配鑲鑽的鎖骨鏈，顯得皮膚白皙又透亮，身材也超骨感。

劉詩詩深V紅裙透酥胸 真實ㄦ字螞蟻腰辣翻（圖／摘自微博@MuseMarry婚纱）

宣傳照中，劉詩詩優雅漫步在碧海藍天的沙灘旁，與大自然合而為一，畫面相當搶眼，不僅舉手投足十分少女，從肌膚或身材來看，更是完全看不出是一個孩子的媽，曲線好看到令人相當稱羨，直呼「好有新鮮感」、「辣媽」、「詩詩這組大片太好看了」、「宛然化身夏日海島的幸運女神」等。

劉詩詩深V紅裙透酥胸 真實ㄦ字螞蟻腰辣翻（圖／摘自微博@MuseMarry婚纱）