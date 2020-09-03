大陸女星范冰冰在2018年捲入逃稅風波，沉寂兩2年後從今年年初開始復出，首先回歸時尚圈累積人氣，近日她再登上意大利版《時裝L'OFFICIEL》，一次拿下9月刊雙封面展現時髦氣勢，更難得穿上迷你裙展現絕對領域，美艷程度令人看了全被電暈，間接撇清先前被拍到的圓肚照烏龍。

寫真中，范冰冰一連詮釋簡約的前衛黑白，以及斑斕的夢幻色彩，只見她身穿多套競裝登場，包含惹火的中空套裝及短裙，柳腰及一雙辣腿超吸睛，更直接秀出絕對領域，完美駕馭了浮誇風格，絕美五官配上好身材，展現天生魅惑的氣質。

范冰冰激短裙洩絕對領域 辣秀柳腰撇圓肚照烏龍（圖／摘自微博@范冰冰工作室）

在髮型上，范冰冰則巧妙搭配帥氣俐落的高馬尾造型，凸顯出她精緻深邃的五官，宛如真人版東方不敗，大批粉絲們看了讚嘆連連，紛紛回應：「真的太有氣質了吧​」、「還是很愛范爺」、「女神無誤」等。

范冰冰激短裙洩絕對領域 辣秀柳腰撇圓肚照烏龍（圖／摘自微博@范冰冰工作室）

過去范冰冰曾憑藉與李玉導演合作的《觀音山》，一舉拿下東京電影節影后，也在西班牙聖塞巴斯蒂安電影節以《我不是潘金蓮》中農村婦女的角色，獲得最佳女主角銀貝殼獎，同時也少不了金雞影后頭銜，從演技到時尚度都備受肯定。