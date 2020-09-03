全聯超會賣火鍋湯底，1檔業績可達2.11億元，夯到明（4日）起在台北東區開了一家快閃到明年1月底的火鍋店「全火鍋」，米其林一星主廚特調醬料、百萬名廚特製湯底，用柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋煮火鍋料，細節超講究；還以全聯專屬的「請支援收銀」設計購物袋、T恤等周邊商品，11日起同步在全台門市推出，全聯總經理蔡篤昌說「希望天天客滿，成為台灣最潮、最紅的打卡店」；即日起19款獨家湯底也在全台門市開賣，超前部屬搶冬季火鍋商機。

全聯9月4日起在東區開設最新鮮食材的火鍋店「全火鍋」快閃店。（全聯提供）

全火鍋從發想到設立花了10個月，斥資超過2000萬元，店內40坪、37席，分為中午和晚上各2輪，每輪2小時，等於1天限量開放給近150位顧客，目前4日開幕當天訂位全滿，9月訂位已6、7成滿。

「全火鍋」快閃店有台式冰菓室，「請支援收銀」成最潮標語。（全聯提供）

蔡篤昌表示，全聯開這家又台又潮的全火鍋快閃店，99％食材都在全聯買得到，最主要是希望好品質的食材可透過這家店讓消費者知道，可吃到新鮮、產銷履歷的安心小農蔬菜、生鮮廠低溫直送的冷藏肉、優質的台灣米，更加深全聯是「全台最大火鍋名店城」的形象。

全火鍋有10人包廂，設有專屬通道進出，保留隱密性。（郭家崴攝）

店內5款湯頭由百萬名廚聖凱師特製，包含「麻辣鴨血鍋」、「蔬果昆布鍋」、「台式石頭沙茶鍋」、「桂丁土雞麻油鍋」、「佛系素食鍋」，其中「麻辣鴨血鍋」湯頭10月中也會在全聯門市推出；此外，「蔬果昆布鍋」的醬料則出自米其林一星餐廳「吉兆割烹」料理主廚許文杰。

全聯總經理蔡篤昌穿上台灣服裝品牌WISDOM跨界合作設計的制服，為全火鍋開幕站台，店內新鮮食材全聯都可買到。（全聯提供）

吧台區「台式冰菓室」也都選用全聯嚴選的新鮮水果、紅酒；店內制服由近年知名的台灣服裝品牌WISDOM跨界合作設計，用灰色搭配亮橘色展現隨性輕鬆的調性；鍋具嚴選日本柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋及不鏽鋼調理盆，以及戶外精品品牌Snow Peak的營火熱水壺和收納置物箱，潮流與質感兼具。

為了讓火鍋店可以更有趣，全聯獨有的「請支援收銀」也設計出一系列限定周邊，包含T恤、襪子、購物袋、筆、封箱膠帶、貼紙、招財幣配計算機等，加上3款限量的康乃馨醫療級口罩、東鑫韓流款抗機能口罩、柏克金玻璃瓶啤酒，11日起同步於全台全聯門市陸續開賣。

提到火鍋湯底，蔡篤昌表示2014年至2019年湯底業績彈跳成長24倍，火鍋湯底猶如「肉粽頭」，帶動生鮮關聯性購買的效果奇佳。最初是到日本見習，看到日本賣湯底，於是2014年至2016年引進開賣日本湯底，2017年起打出「不用白開水煮鍋」，提出「全台最大火鍋名店城」、「你家就是火鍋名家」等口號，陸續與小蒙牛、馬辣、太和殿等名店合作獨家商品。

即日起19款全聯獨家常溫火鍋湯底上架，皆為去年熱銷好評的品牌，包含小蒙牛、馬辣、太和殿、十味觀、山頭火等。（郭家崴攝）

去年火鍋祭9月6日開跑，熱銷前5名2個月賣破7萬包，創造破千萬元業績，分別是「桂冠山頭火監製－鹽味豚骨鍋」、「小蒙牛－蒙古養生鍋火鍋湯底」、「海底撈－麻辣清油火鍋底料」、「馬辣－麻辣鍋火鍋湯底」、「十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋」。其中，獨家販售的小蒙牛麻辣鍋與養生鍋是長銷王，去年推出升級版，將容量加量2倍、價格不變，整檔共賣出近18萬包，創造超過2500萬元業績，今年一樣看好。