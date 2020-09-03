近幾周突如其來的午後雷陣雨總是讓人心煩意亂，8月也正式進入颱風好發季節，一雙足以對抗不穩定的天氣，又能同時造型穿搭的防水鞋款儼然成為城市探索者與通勤族的生活必需品，PALLADIUM此次推出全新橘標防水VAPOR SC系列，經典橘標防水話題鞋款軍規升級再進化。

橘標防水VAPOR SC系列從大底到鞋面材質，全靴以輕量科技打造，結合高密度EVA中底，並在容易磨損區域增加 GRIP 橡膠防磨墊片；針對腳感舒適體驗。

一秒拉起防水線 最強橘標防水雨靴推軍規進化版（圖／品牌提供）

PALLADIUM使用Memory Foam記憶鞋墊，利用延遲回彈的特性，在行走間有效吸收衝擊並分散壓力，提供輕盈腳感、舒適包覆與超高穩定度，此外，系列鞋款此次以全尺寸款式搭載內側易穿脫的防水拉鍊設計，以科技、機能風格提供全新舒適的穿著體驗！

一秒拉起防水線 最強橘標防水雨靴推軍規進化版（圖／品牌提供）

有別於以往只有男生款有防水拉鍊設計，這次也首度同步推出女生款式，一秒拉起你/妳的防水線，即使大雨也能輕鬆自在城市探索！