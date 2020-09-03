大受韓妞喜愛的魅尚萱Hello Bubble泡沫染髮劑Neon Paradise系列終於登台！魅尚萱2020首度引進席捲韓國女團的「人魚髮色」，推出夜幕綠、星光藍兩款專為亞洲女孩特調的夢幻泡泡染，更推出台灣市場首支泡沫褪色染髮劑，不傷髮質就能輕鬆染出大勢女團般的亮麗髮色！

夢幻的人魚髮色一向是韓國髮妝的流行指標，從2018年TWICE周子瑜帶起風潮的霧感墨綠髮、2019年IU引領的寶石藍髮色到今年度剛回歸的BLACKPINK Rosé的藍紫色挑染，年年都引領髮色潮流。本次魅尚萱推出的Neon Paradise系列兩款新色，「夜幕綠」特別推薦給個性少女，低調神祕的色調讓女孩彷彿化身隱身夜幕中的美人魚，陽光下卻能折射出亮眼色澤。帶著迷幻色彩的「星光藍」則特別適合喜愛夢幻風格的女孩，宛若奧妙唯美的星空銀河，帶有柔霧感的藍紫色更顯皮膚白皙！

魅尚萱Hello Bubble泡沫染髮劑Neon Paradise系列登台，首波推出夜幕綠、星光藍兩款夢幻人魚髮色。（圖／品牌提供）

不僅髮色引領潮流，不刺鼻又柔順的染髮體驗更讓魅尚萱Hello Bubble泡沫染髮劑連續六年蟬聯韓國知名藥妝連鎖店OLIVE YOUNG銷售第一，這款泡沫染髮劑採用愛茉莉太平洋集團獨家技術打造，1混和、2按壓、3塗抹，輕鬆三步驟就能壓出棉花糖般的濃密泡沫，手殘少女都能輕鬆均勻上色。此外以護髮精油知名的魅尚萱還特別於組合中附上獨家植萃技術萃取的絲潤精華液，添加薰衣草、聖母百合與洋甘菊等成分，染中加強補充秀髮營養，染後依舊柔順不乾澀，在家DIY也能擁有髮廊染髮效果！

許多女孩對特殊髮色可說是又愛又怕，想展現個人風格又擔心過度漂色傷害頭皮。魅尚萱為此研發了以「染淺髮色」概念取代漂髮的Hello Bubble褪色泡沫染髮劑。使用上就像洗髮一樣輕鬆，只需要將染劑混合裝入瓶中，按壓出棉花糖般的綿密泡沫均勻抹在頭髮上即能完成褪色，還能透過控制放置時間，調節髮色亮度，在染髮前2、3天先使用魅尚萱Hello Bubble褪色泡沫染髮劑再染其他顏色，髮色更亮麗外，更可輕鬆染出預期的顏色！

魅尚萱Hello Bubble獨家褪色泡沫染髮劑，不傷頭皮也能染出亮麗髮色的小心機。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2020/9/17

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