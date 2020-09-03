女星林心如今年又接下童用品牌NUNA代言，今(3)日以一席白色開高衩裙裝出席活動，推著Nuna的皇室格紋Ellis Collection走秀，十足是高雅的貴婦。

林心如今日出席活動時，剛好是小海豚才開學的第四天，女兒在2歲時就開始物色幼稚園，到了接近四歲就學年齡便可安排入選，而送小海豚入學第一天林心如有些不捨還偷偷落淚，還好有用帽子遮掩才沒被發現，而小海豚一開始也不捨，但到第三天已經習慣和父母短暫的分開一入幼稚園便快速拜拜了；林心如問小海豚就學情形有沒有交好友或被欺負，小海豚說有同學推我，讓林心如緊張的問原因，小海豚才說是我先撞他，著實讓林心如鬆了一口氣。

Nuna全新限定Ellis Collection靈感來自皇室奢華的設計元素，林心如說：「送來整套新品時，女兒眼睛直盯著看之外，更是公主魂爆棚一直吵著要坐上去，覺得這是自己的專屬推車」。(圖/品牌提供)

林心如和霍建華常被婚變或又懷孕，面對這樣傳聞連朋友都來關心也只能笑說：「傳聞都有衝突，離婚怎麼懷孕」也只能一笑置之；而問到對小海豚可以幾歲交男朋友，直說還早，但若有男朋友最好帶回家來看，在我(林心如)那個年代有男友都不會讓父母知道。

9月1日幼童用座椅反向乘坐新規上路帶嬰出遊安全又有型。(圖/品牌提供)

Nuna邀請林心如代言第二年，而林心如有接觸Nuna就讓小孩開始使用，自認是Nuna的白老鼠覺得好用才會推薦給大家，尤其是9月1日開始交通新法規上路，規定2歲以前的小朋友都要乘坐反向式汽車安全座椅。林心如進一步分享女兒小海豚早就準備好了「只要開車出門，一台安全又舒適的汽車安全座椅就很重要，我都一定會讓她反向坐Nuna PRYM安全座椅，這台可以從出生坐到4歲，女兒小海豚從出生就開始坐。此外，Nuna的TRES安全座椅，可以從出生坐到12歲，女兒也可以繼續乘坐！」