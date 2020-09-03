2020轉眼已踏入9月，又是時後掀開電商下半年一連串活動的開端，蝦皮購物今年因著台灣防疫有成，早於8月24日起就推出「9.9超級購物節」的暖身活動，首周訂單就較去年同期有明顯成長，開跑至今進站人次更達3500萬人次，蝦皮購物現就趁活動進入高潮，全新加入「萬元購車振興大禮包」、9月刷卡享回饋最高27%、跨夜直播等活動，另外再下重本推出抽2台Toyota汽車、30日前將天天釋出999盒MIT醫療口罩，期待今年「9.9超級購物節」越買越熱鬧。

為了滿足民眾的防疫需求，蝦皮購物的「9.9超級購物節」30日前將天天釋出999盒MIT醫療口罩。（陳俊吉攝）

蝦皮購物的「9.9超級購物節」將於9日當天祭出下殺限量飛利浦健康氣炸鍋，晚上10時限量開搶，原價8990元，特價3506元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的「9.9超級購物節」將於9日當天祭出下殺限量蘋果iPhone 11 128GB，晚上0時限量開搶，原價2萬6900元，特價1萬3450元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的「9.9超級購物節」將於9日當天祭出下殺限量BRITA 3.5公升Aluna濾水壺及4入濾芯，晚上0時限量開搶，原價2500元，特價1299元。（蝦皮購物提供）

今年蝦皮購物的「9.9超級購物節」率先推出網購消費者最愛的限時不限量0元免運以外，更有逾30萬件商品全面5折起的殺很大活動，像今年必備的3C產品任天堂Switch紅藍主機、飛利浦氣炸鍋等均享下殺，而且還有全站瘋搶限量全站券和品牌1折券等優惠，另外適逢「國泰世華蝦皮購物聯名卡上市周年」，因此再推不限通路一般消費滿額回饋500元刷卡金，邀好友辦卡首刷再各拿300元刷卡金，9月再享最高27%的回饋。

蝦皮購物的「9.9超級購物節」將於9日當天祭出下殺限量雅詩蘭黛DW粉持久完美粉底液，晚上6時限量開搶，原價1950元，特價990元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的「9.9超級購物節」將於9日當天祭出下殺限量Oral-B動感潔柔電動牙刷D12，早上10時限量開搶，原價1190元，特價595元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的「9.9超級購物節」將於9日當天祭出下殺限量Adidas Originals Superstar金標，下午3時限量開搶，原價2680元，特價1645元。（蝦皮購物提供）

另外看準今年宅經濟正夯，蝦皮購物也特地早於7月就設立了由品牌直接進駐的蝦皮超市、蝦皮電子，3C產品更享獨家的保固，而且蝦皮書城更是由誠品獨家進駐，希望讓線上消費者也能擁有在線下消費一樣的體驗及服務，還有全新與好感及市占率都是第1名的Toyota合作，特別推出72台的Toyota「萬元購車振興大禮包」，下單後即享蝦皮獨家優惠，再到線下進行後續服務更完整，更推出連百貨近年都少見的抽汽車活動，而且還是明（4 日）及8日的跨夜直播將各抽出1台、總價近200萬元的Toyota汽車，預計今年的訂單數量將再創新高。