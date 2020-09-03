IPSA產品中大家最熟悉的大概是流金水、平衡液，很少人知道的是IPSA的底妝也默默賣得超好，而且還是彩妝師們口耳相傳的極品！今年9月限量推出極致粉凝霜打亮限定組，只在新光三越體系百貨獨家販售！

IPSA頂級極致系列所推出的極致粉凝霜，上市以來台灣與日本廣受好評，連彩妝師們都對這款底妝讚不絕口。極致粉凝霜運用兩大創新光感科技：皮脂吸附動能珠光、極致發光技術，奶霜質地柔潤綿密，一抹滑順零粉感，創造比空氣輕盈的底妝。

使用IPSA極致粉凝霜的前後對比圖，極薄透氣膜體科技與肌膚完整密合，打造出絕佳高透明感的奶霜高光肌。（圖／邱映慈攝影）

推薦使用時搭配專屬精品級粉刷輕刷，即刻釋放肌膚最大量光澤，即使數小時候臉泛油光，也能將皮脂轉化如絲緞般的細緻光芒，展現奶霜高光肌質感；這款粉凝霜更打破霜狀底妝無法抵抗夏日熱度限制，底妝全天持妝同時精緻發光，奶霜高光肌從此誕生！

推薦搭配IPSA粉刷，即刻釋放肌膚最大量光澤。（圖／邱映慈攝影）

為了讓全臉底妝創造出精緻層次感，今年9月限量推出極致粉凝霜打亮限定組，內含極致粉凝霜、極致聚光膏、專屬精品級粉刷。限量推出的極致聚光膏以豐盈的摩洛哥堅果油為基底，再搭配皮脂吸附動能珠光，將大量光芒成分濃縮於光膏中，透過手指輕壓顴骨、鼻樑等希望提亮區域，能立即綻放高層次光澤，加上持續光潤技術，能使光芒成分時刻發亮不停歇。極致粉凝霜結合極致聚光膏的限量組合，只在全台新光三越體系百貨獨家販售。