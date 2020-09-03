愛馬仕Crafting Time超凡腕表展即日起至13日在Bellavita旗艦店內登場，還未正式登場就有多款年度新表已售出，就連要價破千萬的全鑽奢華版珠寶表、要價800萬的頂級複雜三問陀飛輪表也被VIP搶訂，可見受歡迎的程度。

愛馬仕Arceau三問陀飛輪腕表，約800萬元起。（HERMES提供）

愛馬仕以皮件著稱，近年來品牌積極轉進鐘表市場，除了擁有Vaucher Manufacture Fleurier製表廠，且自行開發自製機芯，與要價千萬的喜馬拉雅尼羅鱷魚皮柏金包相較起來，愛馬仕腕表的CP值更高，以三問陀飛輪表為例，其他腕表品牌要價至少要1200萬，但新款ARCEAU Lift三問陀飛輪訂價約8百萬元起，並融入駿馬造型夾板橋等愛馬仕DNA，難怪早早就被VIP搶訂。

愛馬仕Medor Haute Joaillerie全鑽珠寶表，融入神秘鑽石鑲嵌工藝，1069萬8800元。（HERMES提供）

愛馬仕僅接受訂購的MEDOR Haute Joaillerie全鑽腕表，以品牌經典的「人字飾紋」呼應Medor金字塔造型，珠寶工匠運用三種不同車工的鑽石與兩種鑲嵌工藝，總共鑲嵌835顆鑽石，耗時超過3個月，據悉也有台灣VIP訂購。

除了奢華，愛馬仕腕表也兼具了時尚品味與童趣，一款ARCEAU Aaaaargh!「暴龍」琺瑯工藝腕表，出自英國藝術家Alice Shirley為愛馬仕設計的絲巾圖案，表盤由瑞士琺瑯大師Anita Porchet手繪燒製，兇猛的暴龍融入漫畫童趣，更添品味。

愛馬仕Arceau L’heure de la lune 月讀時光腕表，藍色珍珠石表盤，112萬元。（HERMES提供）

去年榮獲日內瓦鐘錶大賞 (GPHG)「最佳曆法與天文類別腕錶」獎項的Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表，今年也推出新版本，表盤換上青金石與藍色珍珠石，展現全然不同的月夜景緻。

愛馬仕在腕表融入皮革馬賽克拼貼的獨家工藝，小小表盤上有4千片皮革拼成老虎圖騰，令人嘆為觀止。（HERMES提供）

除了展示新表，愛馬仕腕表展還推出Cape Cod、Nantucket與H Hour等經典腕表的訂製服務，可自行挑選表殼、表盤與表帶，還可在表背刻字，打造個人專屬的腕表，即日至13日在愛馬仕BELLAVITA旗艦店提供此服務，隨後至11月3日將在全台6家專賣店巡迴登場。