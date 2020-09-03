ABV第五間店 美式餐酒館，想要呈現的整體風格，是那種很美國的美國的味道。乘載著老美國的靈魂，那個淘金夢，美國夢的年代，那時候的美式精神，有著粗獷、豪邁的調性。

美國料理世界基本上是「移民料理」，歸因於美國來自各世界的移民，那美國有屬於真正自己的原生料理嗎？第一個最重要的代表元素，就是「烤肉」，對美國人來說烤肉是一種驕傲，他們認為只有當地的烤肉、燒烤方式、自己州的醬汁才是最棒的，形成各州自己的烤肉文化。

在ABV美式餐酒館不只做所謂的德州烤肉，店裡調製三種不同的烤肉風格，第一個是基本「德州風味」，原味偏甜有著cider、蜂蜜製作而成的烤肉醬。而田納西州的傑克丹尼爾威士忌是美國知名的，因此，第二種風格就是「田納西威士忌風味」，運用威士忌讓烤肉醬有一種木質、陳釀，細細品嚐尾韻還有著威士忌的風味。最後一個很重點的州是卡羅萊納，特色是「辣味烤肉」，因為這裡是辣椒的產地，辣味以及香辛味是其重點，因此ABV設計出「卡羅萊納辣味醬」。互相搭配的肉類有肋排、牛胸肉、手撕豬，而這牛胸肉帶有的油脂不能沒有存在感，但瘦肉部分又要不乾柴，ABV找到最好的時間，讓大家品嚐起來肥與瘦都是最舒服的狀態。所以烤肉料理上，三種肉有豬肋排、牛胸肉、手撕豬，搭配三種醬，大家可以吃到九種不同的風味組合。

煙燻慢火烤肋排。（圖／品牌提供）

爐火慢烤手撕豬。（圖／品牌提供）

烤肉料理裡，ABV推出的烤雞，是搭配風味層次豐富的阿拉巴馬白醬（Alabama white sauce），以蛋黃醬為基礎的醬汁吃起來有酸有辣還有果香、果酸，調出另一種超適合烤肉的Mayonnaise烤肉醬。帶有酸度還有一點辣度讓烤雞在品嚐時有著粗獷又帶著細緻的風味，這就是「阿拉巴馬白醬烤半雞」。

阿拉巴馬白醬烤半雞。（圖／品牌提供）

「手工路易斯安那辣味香腸 Hot Link」口感不像德式香腸的細絞肉，而是帶有肉塊，一口咬下讓人很有肉感的辣香腸。辣味香腸的風味我們為大家帶來的是屬於Cajun料理，美國南方的代表香辛料。美國南方早期殖民者是西班牙人，西班牙的經典是他們的鍋飯，運用的是番紅花來增色，而在美國因為沒有辦法復刻的就是番紅花，因此尋找與思索已久之後，發現辣椒與各種椒類美洲也是美洲的特產，因此運用紅椒粉Paparica調製成的類似的香辛料，也同時出現了「Jumbalaya紐奧良香辣飯」這樣的料理，香料味道大過一切。

手工路易斯安那辣味香腸。（圖／品牌提供）

再來，美式餐廳的第二個元素是牛排，ABV推出奧克拉荷馬州很有代表性的炸牛排Chicken Fried Steak。從英文來看會讓人好奇為什麼會出現Chicken Fried這個字，因為這道炸牛排是以炸雞排的方式料理，用香辛料調製的麵糊裹上沙朗牛排下去炸，絕對經典。

奧克拉荷馬式炸牛排。（圖／品牌提供）

第五間ABV在裝潢風格上面，如同料理一樣，靈感來自於100、150年前，美國淘金、西進、開礦、拓荒的19世紀。進門前的木頭柱子的設計，要讓騎馬的牛仔們，將自己的愛馬拴起來。招牌風格有著西部餐廳的手繪風，進入餐廳後牆上煤油燈、牆面的支撐設計、大型杉木的木製牆面、就像進入礦坑的那種復古氛圍以及粗獷感。第五間店，就在「營造美國早期的美國氣息、挖掘老美國的靈魂、展現很美國的美式料理」這樣的理念下誕生！