喬欣是大陸女演員，代表作品是《青丘狐傳說》、《歡樂頌》，今年27歲的他分享了自己抗初老和熬夜急救保養秘訣，不只有外用的保養品，喬欣也很重視內部調養，來看看他是怎麼保養的吧！

▍1.熬夜急救保養

因為工作關係，喬欣常需要熬夜，但依然擁有細緻好膚質。他分享熬夜前要把妝卸乾淨，然後做好保養，第二天再敷修護類的面膜，肌膚比較不會看起來疲倦又蠟黃，但他還是提醒應該要盡量保持睡眠品質，不要太常熬夜，才能維持最佳狀態。

在 Instagram 查看這則貼文 乔欣Bridgette🦄️（@qiaoxinbridgette）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 22 日 上午 6:32 張貼

▍2.持續吃膠原蛋白粉

因為喬欣平常拍戲通常需要帶妝，所以休息時間會維持素顏讓肌膚休息，他覺得素顏最可以看出肌膚真實狀態，隨著年齡增長，膠原蛋白會流失，會感覺到皮膚彈性變差，還會產生細紋，這時只用外用的保養品感覺不是那麼有效，要內外一起保養才有用，因此喬欣持續有吃膠原蛋白的習慣，覺得想要對抗初老一定要內外同步保養。

在 Instagram 查看這則貼文 乔欣Bridgette🦄️（@qiaoxinbridgette）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 11 日 上午 11:07 張貼

▍3.為了抗老要抗糖

喬欣還有在吃抗糖保健品，因為他承認自己非常愛吃巧克力之類的甜食，但這些食物不只會讓身體變胖，還會讓肌膚老化，持續吃抗糖保健品就是在避免糖分影響肌膚、讓肌膚老化。

在 Instagram 查看這則貼文 乔欣Bridgette🦄️（@qiaoxinbridgette）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 3:53 張貼

▍4.重視防曬

喬欣很重視防曬，今年夏天都在海邊拍戲，但是因為勤擦防曬乳，就算天天曝曬也沒有曬黑，是整個劇組中最白的！身體會使用乳液狀的高係數防曬，臉部則可以用噴霧型的防曬，就不需擔心妝會被防曬影響而脫妝，因為使用很方便也可以常常補噴。