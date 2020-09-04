韓國31歲知名女歌手Tiffany，自新冠肺炎疫情爆發後便鮮少露面，9/2突然在IG上更新近況，火辣的穿搭辣秀性感內在美及凹凸有致的好身材，再度引起網友注意，吸引超過58萬人按讚。

Tiffany自女團少女時代出道後，便以甜美的外表及「會笑的眼睛」而大受粉絲的喜愛，加上ㄧ雙白皙大長腿及嘹亮的歌喉，讓她即使在2017年與SM娛樂的合約到期並以新身份「Tiffany Young」前往美國發展後，人氣依然持續攀升，成功打進美國市場。

在 Instagram 查看這則貼文 Tiffany Young（@tiffanyyoungofficial）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 30 日 下午 5:50 張貼

但隨著新冠肺炎疫情持續在全球升溫，終於回到韓國的Tiffany，自從與少女時代其他成員辦完生日趴後便鮮少更新IG，直到2號才再度PO文表示「ready if you are」，似乎預告即將有新作品推出，令粉絲們相當期待。

而附上的照片中，Tiffany一頭黑色長髮並穿著細肩帶深V絲質小可愛，散發致命女人味，下一張疑似上衣太過低胸，使內搭的黑色蕾絲內衣外露，豐滿的上圍若隱若現十分性感。對此，網友忍不住留言「太美了」、「趕快回歸吧美人」、「我準備好了」；與她感情深厚的好姐妹俞利看到照片後也忍不住留言表示「吼….這也太辣了吧」，再度引發話題。