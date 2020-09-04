美國24歲的知名超模泰勒·希爾(Taylor Hill)，於3號凌晨現身「第77屆威尼斯影展」(Venice Film Festival2020)的紅毯，穿著「比基尼式」細肩帶透視禮服的她，大方秀出前凸後翹好身材，瞬間成為全場矚目的焦點。

受新冠肺炎疫情影響不少大型頒獎典禮紛紛取消，但「第77屆威尼斯影展」還是排除萬難的在台灣時間3日凌晨如期舉行，但為了配合防疫，紅毯上只開放媒體拍攝，不接受一般民眾參與，參與開幕儀式的嘉賓也得全部戴上口罩才能以梅花座入席。

其中，「維多利亞的秘密天使」成員之一的泰勒希爾，為了紅毯再次以火辣的穿搭風格亮相，只見她以一襲透視細肩帶洋裝，側面挖空的設計，將她凹凸有致的身材與性感的腹肌線條完美呈現，燈光一照下半身限制級曲線也一覽無遺，成功讓媒體的閃光燈閃不停。

在 Instagram 查看這則貼文 Taylor Hill FP 🇮🇳（@hillswife）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 2 日 下午 9:34 張貼

另外，因為疫情的關係不少美國大咖名星都無法現身參予這場盛宴，只有身為評審團主委的影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）及「古一大師」蒂妲·絲雲頓(Tilda Swinton)等人出席，少了眾多「競爭對手」的泰勒希爾因此意外獲得更多的關注。