創作女歌手孫尤安（Yoanna Sun）以維吾爾族血統的標緻五官、168cm的高挑身材走紅，號稱光是長腿就有110cm，皮膚白皙配上高挺鼻樑、深邃大眼，冷豔氣質宛如真人洋娃娃，經常被誤認為混血兒。近日，她在社群平台上曬出一組比基尼泳裝照，凹凸有致的身材十分亮麗，令網友們看了忍不住鼻血流不停。

由於依舊在新冠肺炎疫情期間無法出國，孫尤安只好把握好天氣和三五朋友相約，搭船出海小玩一下感受渡假氛圍，照片中，她戴著黑色鴨舌帽，身穿綠底紫色印花的比基尼，懶洋洋地躺在小型郵輪上，她的身材偏瘦卻有著飽滿美胸，整體造型性感又有個性。

在 Instagram 查看這則貼文 YoannaS 孫尤安（@yoannasun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 17 日 上午 6:20 張貼

在女星中，孫尤安的刺青也算是不少，在這組寫真中，也讓她胸下的隱密紋身一覽無遺，更連在手臂、腰間甚至是腿根處的圖騰都被看光，養眼畫面令人看了超害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 YoannaS 孫尤安（@yoannasun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 17 日 上午 7:07 張貼

為了讓穿搭不無聊，她也穿出迷你的牛仔熱褲，襯托高挑苗條的比例，她的好身材幾乎穿什麼都好看，粉絲們看了也紛紛回應：「一白遮三醜，關鍵你還美」、「不科學超級不科學太完美了」、「你白的好誇張」、「好健康美」、「腿直接曬超紅」、「美到天邊」等。