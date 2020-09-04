56歲美國男神布萊德彼特（Brad Pitt）在4年前與女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚，隨後感情世界備受關注，雖然眾人都敲碗希望他和前妻珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）復合，兩人也數度同框展現友好交情，但近日小布傳出新歡了！

小布的新歡是來自德國的27歲辣模妮可波特拉斯基（Nicole Poturalski），兩人相差將近30歲，卻甜蜜到令人羨慕，據悉，兩人早在去年11月就一起衝到洛杉磯看 Kanye West 的演場會，近期小布更是出動私人飛機討妹人歡心，帶妮可到法國南部放鬆渡假，更大方放閃不怕狗仔跟拍，足見兩人的感情熱戀中。

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在 Instagram 查看這則貼文 Entre Famosos MX（@entrefamososmx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 27 日 上午 11:33 張貼

Nicole 有著纖瘦精緻的瓜子臉，搭配上火辣身材，宛如真人芭比，不少人看了也表示，「眼睛厚唇跟裘莉好像！」但其實 Nicole 已經是一個孩子的媽！她私底下的穿搭功力更堪稱「行走的衣櫃」，從時尚華服到日常穿搭都超圈粉，尤其她最熱愛的短版穿搭，最能展現她的超辣長腿。

在 Instagram 查看這則貼文 Nico（@nico.potur）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 14 日 上午 1:16 張貼

想穿出性感又有個性的風格，絕對可以參考 Nicole 的穿搭！她從來不吝展現超辣身材，從今年火紅的一字領、短版T、迷你裙到熱褲，她都會以「上短下長」的方式去搭配，謹記上衣一定要短的原則，讓纖瘦的腰部露出來，就能穿出超狂水蛇腰。

在 Instagram 查看這則貼文 Nico（@nico.potur）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 上午 1:04 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nico（@nico.potur）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 23 日 上午 12:09 張貼