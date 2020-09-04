美國27歲知名女歌手麥莉·希拉(Miley Cyrus)，近日參加2020 MTV音樂錄影帶大獎（VMA）時，一身火辣透視勁裝走紅毯瞬間成為全場矚目的焦點，她自己在IG上還貼出當天在後台時的私服辣照，大方秀出凹凸有致的身材，甚至露出「粉紅點」令網友大噴鼻血。

由童星出身的麥莉希拉，過去曾在迪士尼頻道的知名連續劇《孟漢娜》中飾演麥莉·史都華而爆紅，在劇中清純甜美的形象深植人心。但隨著年紀漸漸增長，她的穿搭風格也越來越大膽前衛，甚至在IG上經常曬出若隱若現的「性感福利照」，令不少喜歡《孟漢娜》的觀眾直呼「歪了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Miley Cyrus（@mileycyrus）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 11:58 張貼

近日，她出席2020 MTV音樂錄影帶大獎時，穿著一件透視長裙內搭黑bra及內褲已讓粉絲們眼睛大吃冰淇淋，隨後又曬出在後台等待時的幕後花絮照，只見她穿著透視短版上衣與黑色丁字褲，裡面疑似什麼都沒穿，大方「露點」並秀出結實的馬甲線及長腿，火辣指數破表再度吸引超過194.5萬人按讚。

網友更紛紛大喊「太辣了」、「這幾乎沒穿吧」、「若影若現的最性感了」，再度成功引發話題。