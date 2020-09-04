不能出國，家樂福昨（3日）起舉辦韓國周讓消費者解饞，引進10多款獨家新品與上百件韓國最新美食，包含韓國在地布帳馬車小吃攤代表美食，像是辣炒年糕、泡菜起司炒飯、泡菜煎餅、魚板、紅雪蟹蟹膏，以及韓劇常看到的雙層起司仿米熱狗，還有加熱水攪拌5分鐘就可上桌的韓國釜山炒年糕等懶人料理，滿足韓國粉絲吃的需求。

家樂福Olbaan韓國雙層起司，400g，249元。（家樂福提供）

這次，韓國周加重力道在冷凍/冷藏、零食餅乾與酒類商品，以即時享用為主要概念，在冷凍/冷藏商品部分，包括獨家新品OURHOME辣炒小麥年糕、起司控愛吃的Olbaan韓國泡菜起司炒飯與Olbaan雙層起司仿米熱狗；若想煮出道地韓式料理，獨家新品「江原道鯷魚海鮮高湯包」，與「宗家府食堂香辣豆腐鍋包」、「火鍋專用嫩豆腐」都是推薦商品。

家樂福韓國紅雪蟹蟹膏，原價169元、特價145元。（家樂福提供）

目前，是使用之前中元節獲得現金折價劵的最佳時機，17日前搭配家樂福會員專屬指定韓國系列食品與個人清潔用品，紅利點數10倍送；另，家樂福數位會員從10月底起，包含家樂福官方LINE、家樂福APP、線上購物數位帳號會員將改為手機號碼登入，10月14日前於活動網頁確認會員資料，並完成手機簡訊驗證，可獲得紅利點數1500點，再加碼周周抽電子即享劵500元。