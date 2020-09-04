記得《麻雀變鳳凰》中李察吉爾為茱莉亞羅勃茲掛在頸間的項鍊就是FRED斐登，而這法國珠寶品牌於2019年底進軍台灣市場設點台北101購物中心，在疫情稍減緩狀態下首次在台展示逾50件頂級珠寶。

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此次矚目的頂級珠寶作品有Blanche系列、Cœurs En Cascade系列， Ombre Feline系列，以及Rosee Du Matin系列。Blanche系列以爪鑲鑲嵌 (Prong Setting)工藝，將不同尺寸的的鑽石設置在不同高度以帶出層次感，碎鑽打造出如雪花般燦爛潔白、充滿細節的標誌性設計，彷彿在歌頌著鑽石最美麗而純粹的型態。

在 Instagram 查看這則貼文 FRED Paris（@fredjewelry）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 上午 2:59 張貼

Cœurs En Cascade系列則由大量曲線的綴飾層層堆疊組成，以高精度的鑲嵌技術，將大量鑽石密集地鑲嵌在一起，編織出如蕾絲般的夢幻結構，其中則以心形符號貫穿作品，讓人彷彿浸潤於愛情的璀璨光芒中。Ombre Féline系列的靈感來自Fred Samuel為摩洛哥王妃格蕾絲·凱莉專屬訂製的獵豹造型戒指而來，系列珠寶以兩隻豹爪相互交纏，細膩柔合且精緻圓滑的明暗融合與相互交疊，猶如立體紋身一般在肌膚上留下不可磨滅的印記。Rosée Du Matin系列則以大自然中葉子上的晨露為靈感，採用包鑲 (Bezel Setting)工法，展現光彩內斂的氣質。

在 Instagram 查看這則貼文 FRED Paris（@fredjewelry）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 上午 6:05 張貼

模特兒分別展示首次登台亮相的Blanche系列、Cœurs En Cascade系列，揭開此次頂級珠寶展的序幕，演繹FRED斐登來自地中海的熱情及優雅風情。此外，模特兒也展示了品牌最經典、具標誌性的Force 10系列以及Chance Infinie系列，Force 10系列以海洋與航行為創作靈感，象徵自由、無畏；Chance Infinie系列如幸運符一般，守護著生命中無限的幸運及自信，兩系列充分展現FRED斐登對於海洋與生活的熱忱，如蔚藍海岸的和煦陽光，熾熱閃耀於台北101旗艦店。