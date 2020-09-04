GIORGIO AMANI黑曜岩新生奇蹟輕乳霜50ml，1萬5000元。（GIORGIO AMANI提供）

Biotherm極量緊膚大滿貫組。（Biotherm提供）

Biotherm奇蹟活源大滿貫組。（Biotherm提供）

GIORGIO AMANI預購會3萬2000元滿額禮 。（GIORGIO AMANI提供）

HR赫蓮娜黑繃帶傳奇修護組價值1萬6066元，優惠價1萬1880元。（HR赫蓮娜提供）

HR赫蓮娜VIP限定全能明星奢華修護組價值4萬9316元，優惠價3萬5820元。（HR赫蓮娜提供）

週年慶前哨戰就是美妝預購會，萊雅集團率先開跑，為預購會暖身，優惠下殺5折起，頂級保養不再高不可攀，鎖定分眾市場，針對不同年齡層祭出專屬保養，成功的行銷策略讓新品帶動新客，搭配今年振興券議題，業者也推出小資方案，3000元振興有感組合，熱搭話題也帶動買氣。

奢華頂級保養HR赫蓮娜周慶特惠以傳奇乳霜作為主訴求，「黑繃帶傳奇修護組」下殺74折起，「高效美容繃帶雙星組」下殺7折起，另有VIP專屬「全能明星奢華修護組」下殺73折，「HR赫蓮娜」登台以來話題不斷，就連迷你試用包都可以在網路上販售到數百元，這次折扣直接回饋在消費者上，以頂級保養來說算是相當有誠意的折數。

KIEHL’S可以說是隱藏版的銷售冠軍，穩定耕耘主顧，每到周慶櫃點總是擠滿搶購潮，這次在周慶前推出「超級乳霜」採用獨家「超進化全能修護科技」並添加創新成份，其中也加入萊雅集團專利保養成分「專利普拉斯鏈GX」，過去只用在集團頂級品牌中的成分也首度加入KIEHL’S家族，讓新品在周慶期間再創話題。

經營經典有成的還有碧兒泉，旗下明星系列「奇蹟修護系列」、「水光草保濕系列」以及「男仕專屬HOMME系列」推出高達25款優惠組合，其中「明星商品限量大容量超殺組」，逼近5折的折扣是鐵粉囤貨首選。

平時不打折的精品美妝Giorgio Armani在周慶也祭出用心的預購禮，推出多款旅行相關的獨家時尚滿額贈，像是旅行包、旅行吊牌等品牌經典好物，寵愛奢華客群，不只買到頂級保養，還能入手精品級配件。