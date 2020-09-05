台灣民眾對於中藥的依賴、信任、食用程度都相當普遍，甚至許多老人家捨棄西醫只看中醫。中醫師林朝暉表示國人喜愛進補，特別偏好高貴藥材，但其實藥材若沒有「經過藥廠檢驗把關」，很容易有被偽造摻假、甚至混入雜質增重的問題。

近期發生個案診所擅自違法添加禁藥行為，導致鉛中毒的事件，類似狀況防不勝防，包含農藥殘留與重金屬等，雖然政府積極把關，民眾也要多加留意中藥行的專業與認證，勿購買來路不明的「祕方」中藥。要如何避免「鉛中毒」？專業中醫師們詳解近期「鉛中毒」的症狀，並且提供重點自保。

林朝暉醫師說明，鉛中毒症狀包括：腹部疼痛、便秘、頭痛、煩躁不安、記憶力出問題、不孕和手腳麻痺。在其他未知起因造成的智能障礙病例中，鉛中毒佔了將近10%，而且鉛中毒也會導致行為問題，造成的一些影響是永久性的。嚴重時會導致智力下降、貧血、癲癇發作、昏迷或死亡。成年人鉛中毒的常見原因是在工作中接觸到殘留的毒素，尤其是特定職業，具有較高風險。診斷通常是藉由血鉛濃度來測量。含鉛量的增加也可以通過紅血球的變化來檢測，或者透過X光觀察骨骼密度。

林朝暉醫師解釋，一般民眾很難用肉眼來判別中藥材的安全與否，有需要時應該尋求合格中醫師的診療與建議，儘量避免自行購買來路不明的藥材服用，降低誤服偽藥或假藥而中毒的風險。而楊珮瑄醫師則補充說明，近期中醫鉛中毒事件裡面，民眾自行服用加了禁藥的藥粉，例如五寶散、珍珠五寶散或天王補心丹，這些都是自費藥，不是科學中藥。國人喜愛購買高貴藥材，但若藥材沒有經過藥廠檢驗把關，很容易有被偽造、混入雜質增重的問題。只要診所使用的是科學中藥，水藥是安心藥材，提供藥廠相關檢驗證明，民眾應可放心就診。