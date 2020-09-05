隨著K-POP文化與韓國電視劇持續在全世界曝光，除了偶像明星受到大批粉絲愛戴，電視劇中的男女主角也同樣備受全球粉絲喜愛，加上近幾年推出多部熱門夯劇，讓演員們人氣逐漸攀升。近日，韓國文化觀光部針對17個國家8,000位喜愛韓國文化的民眾進行調查，並公佈「2020海外最喜愛演員」排行榜，沒想到今年以韓劇《愛的迫降》拿下「全球第一美女」的孫藝真竟沒在名單上。

TOP 5 秀智

女團《miss A》出身的秀智，自2013年演出電影《建築學概論》飾演女主角高中時期後，清純形象深植人心，更因此獲得「國民初戀」的封號，陸續接拍多部電視劇及電影也有不錯的成績。

在 Instagram 查看這則貼文 숮이 💄💅👡👠🎀👙🌂👗🌂🎀💋💌（@skuukzky）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 25 日 上午 2:25 張貼

TOP 4 孔劉

孔劉出道多年，先後以《咖啡王子1號店》、《熔爐》、《屍速列車》和《孤單又燦爛的神－鬼怪》等戲創下超高收視及票房，也奠定他在演藝圈的地位，精湛又自然的演技備受觀眾肯定。

在 Instagram 查看這則貼文 공유 공지철（@gongyoo79）分享的貼文 於 PDT 2016 年 6月 月 28 日 上午 9:51 張貼

TOP 3 宋仲基

長相帥氣又擁有實力派演技的宋仲基，自演出《世上哪裡都找不到的善良男人》後便打開知名度，之後演出《太陽的後裔》與劇中女主角宋慧喬熱烈並結婚，雖婚姻只維持短短一年多，但絲毫不影響他的高人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 송중기 SONG JOONG KI（@songjoongki.kg）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 18 日 上午 1:22 張貼

TOP 2宋慧喬

14歲便出道的宋慧喬，圓潤的大眼加上清新的氣質，加上自然又精湛的演技，奠定她女神的地位。去年與宋仲基離婚後便沒再推出作品的她，依然挾帶超高人氣廣告代言不斷。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyekyo Song（@kyo1122）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 上午 12:14 張貼

TOP 1 李敏鎬

李敏鎬擁有俊俏的外表加上187cm的高挑身材，在《花樣男子》、《繼承者們》及《藍色海洋的傳說》中暖男形象電得女粉絲們神魂顛倒，即使前幾年因為當兵暫別螢光幕，但退伍後的第一個作品《永遠的君主》依然掀起話題，男神地位不可撼動。