穆熙妍是台灣知名女藝人，今年41歲的他不但熱衷運動，對保養也有一套自己的秘訣。日前他在個人社群帳號分享自己的胸部保養方法，維持好看的胸型原來在家就能完成！

穆熙妍覺得胸部的保養非常重要，很多人以為小胸部就不會下垂，其實無論是大胸或小胸，到了一定的年紀都會下垂，他呼籲「該垂的還是會垂」所以一定要認真保養！穆熙妍表示自己是遺傳性大胸，因為媽媽的胸部很大，然後媽媽也很重視胸部保養，所以他許多胸部保養觀念是從媽媽那學來的，讓他對胸部的保養很重視。

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穆熙妍分享胸部保養要用保養品搭配運動，保養品總共會使用三種，首先使用清爽型的身體精華，像是身體化妝水的作用，先軟化身體的角質讓後續保養品更好吸收，所以在擦身體乳前都會使用，第二步會用讓胸部堅挺的美胸膠，第三步會使用讓胸部緊實的美胸乳，兩款保養的使用過程會搭配按摩手勢，從外往內推，可以預防胸部外擴，另外也會由下往上推，希望能夠再讓胸部堅挺一點，胸部中心會畫圓按摩，這兩樣產品都用非常多年了，自認為胸部保養狀況還不錯，因此很推薦大家試試看。

在 Instagram 查看這則貼文 Crystal Mu（@crystalpancake）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 下午 9:59 張貼

最後，穆熙妍認為身體要緊實、要瘦、或是線條更好，如果不運動只靠擦產品效果很有限，所以若是想要更漂亮的胸型，可以搭配一些居家運動。首先要準備啞鈴，兩手各拿一個啞鈴，從胸前平行往外打開雙手，做擴胸運動，打開時最好能與肩平行，盡量把手打直，慢慢做不用著急；第二個動作是平舉，手先打直在胸前，然後平行往上舉過頭，然後再放下，這個動作能夠運動胸部的肌肉，讓胸部變得比較結實；最後大家熟悉的伏地挺身也是很好的健胸運動，如果力氣不夠沒有辦法做標準的伏地挺身，可以先做跪姿的伏地挺身，跪姿的時候要注意腰和背都要打直才會有效果，慢慢來，不用一次做很多個，最重要的是每天持之以恆，加上塗抹保養品，對胸部保養絕對能有事半功倍的效果。